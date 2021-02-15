1658 إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 1658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي المصابين إلى 266 ألفا و687 حالة.وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء (بيلتا نيوز) الرسمية أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2222 حالة شفاء من المرض، مما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 258 ألفا و202 حالة.وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في بيلاروسيا بلغت حتى الآن 1849 حالة، بينما أجرت البلاد 4 ملايين و681 ألفا و199 اختبارا معمليا للكشف عن الجائحة.