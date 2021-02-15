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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القمح يتصدر أكبر مساحة منزرعة بالوادي الجديد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:22 ص
الدكتور مجد المرسي
الدكتور مجد المرسي
محمد مهدي
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أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن محصول القمح تصدر اكبر مساحة منزرعة هذا العام حيث وصل الي 254011.10 فدان حيث زاد بمعدل 61310 فدان عن العام السابق.

وأضاف المرسي أن أكبر مساحة منزرعة قمح بمنطقة شرق العوينات حيث بلغت 126135 فدان، حيث تم الحصر النهائي للمحاصيل والخضر الشتوية لعام 2021

وصرحت المهندسة نجلاء حسن السعداني مدير إدارة الشئون الزراعية بالمحافظة، أن الزمام المنزرع زادت مساحتة هذا العام عن العام السابق حيث بلغت اجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل والخضر والبساتين 508787 فدان اي زاد عن العام السابق بمقدار 76 الف فدان، حيث بلغت إجمالي المساحة المنزرعة من المحاصيل359101 فدان

وأضافت السعدني أن إجمالي المساحة المنزرعة خضر بلغت 82669 فدان وتصدر محصول البطاطس القائمة حيث بلغت المساحة المنزرعة 78201فدان معظم المساحة بالعوينات حيث بلغ المنزرع بطاطس بالعوينات 51217 فدان.

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