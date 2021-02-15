رئيس قرغيزستان الجديد يعتزم زيارة روسيا الشهر الجاري

يعتزم رئيس قرغيزستان الجديد سادير جاباروف، زيارة موسكو في 24 و25 فبراير الجاري.صرح بذلك مصدر دبلوماسي روسي وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين.وتم انتخاب جاباروف لمنصب رئيس قرغيزستان في 10 يناير الماضي، أثناء الانتخابات المبكرة بعد حصوله على 79.2% من أصوات الناخبين.ومن المتوقع أن تصبح زيارة جاباروف إلى روسيا أول زيارة خارجية له في منصبه الجديد.