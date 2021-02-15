مدخنون عن زيادة أسعار بعض أنواع السجائر: «بلاها الأجنبي»

أعلنت الشركة المنتجة رفع سعر بعض أنواع السجائر، وإعلانها عن القائمة الجديدة بالأسعار لمنتجات السجائر المختلفة التي طبق عليها الزيادة مثل «MARLBORO، L&M، MERIT»، ووصلت الزيادة إلى جنيه واحد في كل علبة.في هذا التقرير نرصد ردود أفعال بعض المدخين على الارتفاع في أسعار بعض أنواع السجائر، ومدى التأثير الفعلي لهذا الارتفاع عليهم، حيث أصبح سعر سجائرMERIT بأنواعها 48 جنيها، وL&M بأنواعها 33 جنيها، بينما تقرر عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون".أحمد حسين وصف ارتفاع سعر بعض السجائر، بأنه لا داعي له ما دامت جودة المنتجات كما هي، مؤكدا أن زيادة الأسعار قد تكون سببًا في تقليل معدل تدخينه نتيجة لحاجته للتوفير، موضحًا أنه وعلى الرغم من أن الزيادة في السعر ليست بالكبيرة، إلا أنها يشعر بها الشره في التدخين نتيجة استهلاكه كمية كبيرة خلال اليوم الواحد.بينما أكد على حسين، أنه كان يدخن سجائر من النوع الأجنبي إلا أنه انتقل إلى استعمال أحد ألأنواع الأقل سعرًا من أجل التوفير، موضحا أن هذه الزيادة تكون مؤثرة خاصة في ظل التدخين اليومي الكثيف، وأضاف حسين أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الزيادات ويقومون بتخزينها، وبالتالي تقل بالسوق ومن ثم يبيعونها بسعر عالي.وقال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر، باتحاد الصناعات، إن هذ ه الزيادة لن تؤثر على معدل الاستهلاك بالسوق المحلي، موضحًا أن السوق سوف يستوعب الزيادة.وأضاف أن هذه الزياد ليس لها تأثير ما دامت تحدث في نفس شريحة الاستهلاك، موضحًا أن هناك 3 شرائح للاستهلاك، الشريحة الأولى منها هي السجائر "الشعبية" من 1ــ22 جنيها والثانية من 22 جنيها إلى 35 جنيها والثالثة أكثر من 35 جنيهًا.الجدير بالذكر أن مصر تستهلك 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، بمعدل 1.7 مليار سيجارة أسبوعيا، و50 ألف طن معسل فى السنة، بقيمة 75 مليار جنيه.وكانت قد أعلنت الشرقية للدخان فى يناير 2017، عن زيادة أسعار منتجاتها بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ليسجل سعر علبة الكليوباترا نحو 12 جنيها بدلًا من 10.5 جنيه، كما سجل سعر العلبة السوبر نحو 12.75 جنيه، بدلا من 12.5 جنيه.كما كان مجلس النواب أقر فى يناير 2018، زيادة فى أسعار السجائر تخصص لتمويل التأمين الصحى الشامل بقيمة 75 قرشا على كل علبة سجائر عبوة 20 سيجارة، وزيادة 25 قرشا كل 3 سنوات حتى تصل 1.5 جنيه فى نهاية المدة.