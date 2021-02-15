رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حفيدة بايدن تمازحه بتغريدة على تويتر بمناسبة «يوم الرؤساء»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:21 ص
حفيدة بايدن
حفيدة بايدن
ا ش ا
طباعة
مازحت نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة (يوم الرؤساء) الذي يصادف الاثنين الثالث من شهر فبراير من كل عام.

وكتبت نعومي بايدن في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر) وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية "اشترينا له بعض الهدايا منذ عطلة نهاية الأسبوع في عيد الرؤساء وهو رئيس حرفيا".

ونشرت نعومي صورة للرئيس بايدن وهو يرتدي قبعة عليها شعار الرئاسة، وكتبت: "نريد التأكد أن المسمى الوظيفي لا يصل إلى رأسه، أي لا يجعله مغرورا".

وتمنح السلطة الاتحادية في الولايات المتحدة مواطنيها عطلة رسمية في يوم ثالث اثنين من فبراير من كل عام، للاحتفال بـ"يوم الرؤساء".

وكان الاحتفال يتم في 22 فبراير من كل عام، قبل أن يتغير إلى ثالث اثنين من الشهر نفسه.

وخصص هذا اليوم لتكريم الذين تولوا رئاسة الولايات المتحدة، خاصة الرئيس جورج واشنطن، الذي أدى دورا تاريخيا في حرب الاستقلال وتوحيد البلاد.

ونُصّب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة على حساب الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

حسم موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الثلاثاء المقبل

الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي برفع الحظر عن أمواله بالبنوك

الصور

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

روسيا تسجل أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن سلالة كورونا البريطانية

مصرع 16 إثر انقلاب شاحنة في الهند

شواطئ أجمل في الشتاء

«الصحة العالمية»: اكتشاف انتشار 12 سلالة من «كورونا» فى ووهان عام 2019

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يناقش التعديلات المطلوبة في قانون الملكية الفكرية

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة