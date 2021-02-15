ضبط تاجر مخدرات بـ 4 «طرب» حشيش في ساحل سليم بأسيوط

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط والمعينة لملاحظة الحالة الأمينة بدائرة المركز، من القبض على على تاجر مخدرات.وتم ضبط ( 4 طربة ونصف من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الأفيون– مبلغ مالي – هاتف محمول – ميزان حساس) بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز وله معلومات جنائية، وذلك حال تواجده بدائرة المركز.وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته للمواد المخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.