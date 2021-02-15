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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس موظف و3 آخرين أشعلوا النيران في سيارة حكومية بالإسماعيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:19 ص
حبس
حبس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أمرت نيابة مركز الإسماعيلية برئاسة شريف رفعت، بحبس موظف بشركة القناة لتوزيع الكهرباء و3 أشخاص متهمين بإشعال النيران في سيارة حكومية 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد طنطاوي مدير نيابة مركز الإسماعيلية أن المتهم الأول ويعمل في شركة الكهرباء بالإسماعيلية كان على خلاف مستمر مع مديره في العمل وقرر الانتقام منه.

واتفق المتهم الأول ويدعي «فتحي.ش.م»، 55 عامًا، مقيم بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث، مع شقيق زوجته ويدعي «محمد.ص.ع»، 37 عامًا، مقيم بأبوصوير له معلومات جنائية وسبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا على الانتقام منه.

وكشفت التحقيقات عن أن المدير حرر ضده أكثر من مذكرة بسبب تغيبه الدائم عن العمل، ورفع المذكرات إلى رئيس الشركة لاتخاذ مايلزم ضده من إجراءات قانونية.

واستعان المتهم الثاني باثنين آخرين من أصدقائه لإشعال النيران في سيارة المدير أسفل منزله بمنطقة التعاون بدائرة مركز الإسماعيلية، وكشفت مصادر أن السيارة التي تم إشعال النيران بها مملوكة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وهي ضمن مخصصات مدير الشركة للتحرك بها خلال فترة عمله.

وتمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام من القبض علي المتهمين بارتكاب الواقعة وضبط سيارة ملاكي ملك للمتهم الرابع استخدمها المتهمون في التحرك وارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين سكبوا مواد قابلة للاشتعال على السيارة مستغلين هدوء المنطقة في ساعة متأخرة من الليل وفرو هاربين.

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