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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفلة تناولت طماطم بها مبيد حشرى بالعسيرات جنوب سوهاج

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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لقيت طفلة في السابعة من العمر مصرعها بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر تناولها ثمرة طماطم بها مبيد حشري بأرضهم الزراعية وتم نقل الطفلة إلى مستشفى العسيرات المركزى.

تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج يفيد بوفاة طفلة صغيرة عقب شعورها بحالة إعياء وألم بالبطن على إثر تناولها ثمرة طمام بها مبيد حشرى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المركز بوصول الطفلة بسنت ع ا ا 7 سنوات تلميذة وتقيم بناحية الرشايدة دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيئ ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت حال تقديم الإسعافات اللازمة لها.

بالانتقال وسؤال والدها المدعو "ع.ا. ا" 40 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر حدوث إصابة نجلته المذكوره عقب تناولها ثمرة طماطم بها مبيد حشري بأرضهم الزراعية ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة لعدم وود شبهة جنائية.

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