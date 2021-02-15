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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جنات فتاة «التيك توك»: حاولت الانتحار ليشعر زوجي بالندم على الانفصال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:17 ص
جنات فتاة التيك توك
جنات فتاة التيك توك
حسام التمساح
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استمعت نيابة النزهة، لأقوال جنات فتاة "التيك توك"، والتي ظهرت في بث مباشر تقدم علي الانتحار مؤكدة أنها حاولت علي فعل ذلك بسبب خلافات أسرية مع زوجها، فقررت الاقدام على الانتحار حتي يشعر بالندم عن انفصاله عنها ويرجع اليها.

كانت االنيابة قد أخلت النيابة سبيل "جنات.أ" بكفالة قدرها 500 جنيه، يذكر أن فتاة التيك توك "جنات " أقدمت على محاولة الانتحار بتناول عقاقير مخدرة، وبثت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمحاولة الانتحار بالقاهرة، وتم نقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.

وقد وثقت فتاة التيك توك الشهيرة، محاولة انتحارها داخل شقتها بمصر الجديدة، في مقطع فيديو بث مباشر، ونجح سائق الفتاة في إنقاذها، وقام بنقلها إلى مستشفى الدمرداش في حالة سيئة.

وبالتحري وجمع المعلومات تبين أن سبب إقدامها على الانتحار، يرجع إلى وجود مشكلات بينها وبين زوجها رجل الأعمال السوري الجنسية.

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