«بيج رامي» يزور نادي إيرو سبورت.. الخميس

تستضيف وزارة الطيران المدني، البطل رامي السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" يوم الخميس المقبل، بنادي أيرو سبورت فرع "ب"، وذلك تحت رعاية الطيار منار عنبه وزير الطيران المدني.ومن المقرر أن يتفقد "بيج رامي" ملاعب ومنشآت نادي إيرو سبورت فرع "ب"، حيث سيرافقه اللواء جوي على هاني رئيس مجلس إدارة النادي، كما سيلتقي الأعضاء واللاعبين بمختلف الألعاب الفردية والجماعية.وكانت شركة مصر للطيران قد وقعت بروتوكول رعاية، للاعب الدولي رامي السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"، الحاصل على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الاجسام.ويتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية لكلا الطرفين، لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية الشركة للبطل العالمي.