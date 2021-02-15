رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في الغربية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:17 ص
غلق وتشميع
غلق وتشميع
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية صباح اليوم بحملة مفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية بمدينة طنطا، حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ مراكز للدروس الخصوصية وهم (مركز محمود السباعي بشارع صدقي بجوار معهد رمضان، مركز الأستاذ سعيد وهبة بشارع على بك الكبير مع المواردي، مركز للدروس الخصوصية بشارع المعتصم مع الحلو، قاعة الأستاذ إبراهيم شرشر، مركز الكنز، مركز الأستاذ أحمد عصام بشارع الإمام البصيري مع الحلو ومركز الأستاذ أحمد الفخراني بشارع لقمان الحكيم)، كما أمر المحافظ بمراجعة تراخيص تلك الأماكن وقطع المرافق من كهرباء ومياه عن الأماكن التي قامت بتغير نشاطها المثبت في الرخصة.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قام بعقد اجتماع، صباح اليوم، بديوان عام محافظة الغربية بحضور اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، رؤساء المدن والأحياء والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتم التأكيد على استمرار الحملات على مدار الأسبوع لإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة حرصًا على صحة وسلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

السودان: اعتداء إثيوبيا على أراضينا تصعيد خطير وسنتصدى له

الصحة: 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

الصور

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

روسيا تسجل أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن سلالة كورونا البريطانية

مصرع 16 إثر انقلاب شاحنة في الهند

شواطئ أجمل في الشتاء

«الصحة العالمية»: اكتشاف انتشار 12 سلالة من «كورونا» فى ووهان عام 2019

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يناقش التعديلات المطلوبة في قانون الملكية الفكرية

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة