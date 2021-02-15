إحباط محاولة تهريب 5 آلاف عبوة كولاجين مهربة جمركيا

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (إحدى الشركات الكائن مقرها ببورسعيد) باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندى (معدات زراعية) وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية من مستحضرات التجميل ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (4292 عبوة مستحضرات تجميل "كولاجين") مخبأة بمخازن سرية بطريقة يصعب كشفها بداخل جسم المعدات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.