ارتفاع قتلى القصف الإسرائيلى على سوريا إلى 9 أشخاص

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية، إلى 9 قتلى من جنسيات غير سورية.وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى قصفا بعد منتصف الليل على مواقع ومستودعات غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق، والقتلى هم اثنان قتلا بالقصف الذي طال منطقة الكسوة، و7 قتلوا باستهداف مستودعات صواريخ تابعة للإيرانيين ضمن مقرات للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق-بيروت والمعروف باسم طريق بيروت القديم، والقتلى جميعهم من جنسيات غير سورية وعربية.وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، بأن القصف الإسرائيلي أدى أيضا إلى تدمير مستودعات صواريخ متطورة كانت إيران قد نقلتها مؤخرا إلى مقرات الفرقة الرابعة على طريق دمشق-بيروت.واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية فجر اليوم، مقرات تابعة للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق-بيروت والمعروف باسم طريق بيروت القديم، كما جرى استهداف الفرقة الأولى التابعة للجيش السوري ومحيطها في منطقة الكسوة، بالإضافة لاستهداف مواقع أخرى غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق، إذ استمر القصف الإسرائيلي لنحو نصف ساعة.من جانبها، تصدت دفاعات الجيش السورى الجوية لعدد لا بأس به من الصواريخ إلا أن قسم منها وصل أهدافه، وخلف خسائر مادية من حيث تدمير مستودعات صواريخ وأسلحة.