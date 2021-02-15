رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار منزل قديم بطما شمال سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:14 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
شهدت قرية المدمر دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج انهيارا جزئيا بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 75 مترا غير مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية.

تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل بدائرة مركز طما، وتم عمل كردون أمني وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للتحرك وإتخاذ اللازم قانونا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون المباحث بحدوث انهيار جزئي بمنزل بناحية المدمر دائرة المرك.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار الجزء الخلفي بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 75 مترا ملك المدعو "محمد ع ح ا ن" 72 سنة بالمعاش - ويقيم بذات الناحية غير مأهول بالسكان "دون حدوث إصابات".

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

حسم موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الثلاثاء المقبل

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

23 معدة كنس وشفط أتربة لدعم منظومة النظافة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بالمحافظة

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

روسيا تسجل أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن سلالة كورونا البريطانية

مصرع 16 إثر انقلاب شاحنة في الهند

شواطئ أجمل في الشتاء

«الصحة العالمية»: اكتشاف انتشار 12 سلالة من «كورونا» فى ووهان عام 2019

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يناقش التعديلات المطلوبة في قانون الملكية الفكرية

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة