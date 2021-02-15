انهيار منزل قديم بطما شمال سوهاج دون حدوث خسائر بالأرواح

شهدت قرية المدمر دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج انهيارا جزئيا بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 75 مترا غير مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية.تلقى اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل بدائرة مركز طما، وتم عمل كردون أمني وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما للتحرك وإتخاذ اللازم قانونا.وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون المباحث بحدوث انهيار جزئي بمنزل بناحية المدمر دائرة المرك.انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار الجزء الخلفي بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 75 مترا ملك المدعو "محمد ع ح ا ن" 72 سنة بالمعاش - ويقيم بذات الناحية غير مأهول بالسكان "دون حدوث إصابات".تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.