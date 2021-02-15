الأمن الأفغاني يقتل 7 دواعش في «ننجرهار»

قُتل سبعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، على الأقل في عملية نفذتها المديرية الوطنية للأمن الأفغاني في إقليم "ننجرهار" شرقي البلاد.وذكرت إدارة الأمن الوطني الأفغانية في بيان، نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الاثنين أن العملية نفذتها وحدة خاصة بمدينة "جلال آباد"، وأسفرت عن مقتل سبعة مسلحين من بينهم انتحاري.وأشار البيان إلى أن "المسلحين استخدموا المدنيين كدروع بشرية ولحسن الحظ أنه لم يصب أي مدني خلال تلك الغارة".وكان مسلحو "داعش" قد خططوا لتنفيذ أنواع مختلفة من الهجمات بما في ذلك الهجمات "الانتحارية والمنسقة" على المنشآت الحكومية في إقليم "ننجرهار".وأشار بيان إدارة الأمن الوطني إلى أنه تم خلال هذه العملية ضبط سترة ناسفة، فضلا عن ثلاث بنادق من طراز AK 47، و20 قنبلة يدوية، وقذيفة آر بي جي، إلى جانب بعض المتفجرات.