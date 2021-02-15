بيت الحكمة تصدر الترجمة العربية لرواية «صلوات تبتية»

صدر حديثا عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة رواية "صلوات تبتية" للأديب الصيني الشهير تسي رنلوهبو، نائب رئيس اتحاد الكتاب التبتيين ورئيس تحرير مجلة "الأدب التبتي" بالصين، وترجمته إلى العربية، هند المحلى محمود الحاصلة على الدكتوراه من جامعة شنغهاي للدراسات الدولية.والرواية صادرة باللغة الصينية عن دار الشعب للآداب الصينية وتقع في 526 صفحة من القطع المتوسط.تلقي الرواية الضوء على منطقة مجهولة جغرافيا وتاريخيًا من الصين، وهي منطقة غير مألوفة للقارئ العربي، وتثير داخله شعورا مبهما بالسحر والغموض.ويتوازى بالرواية مساران سرديان، يروي المسار الرئيسي التغيرات التاريخية للتبت على مدار الخمسين عامًا الماضية، وتحول بطل الرواية (جين مي وانغ تشا) من شخصية الراهب إلى العلماني، ويصف التمرد المسلح للمتشددين، والإصلاح الديمقراطي، ونشوب الحرب بين الصين والهند، وغيرها من الأحداث التاريخية الكبرى لتاريخ التبت.ومع الصعود والهبوط في مصير العديد من الشخصيات الصغيرة، تعرض الرواية النظرة التبتية حول مفهوم الموت والحياة وفهم وتجاوز المعاناة المتعلقة بحياة المعلم البوذي.بينما يسرد المسار الفرعي محاولة بطل الرواية الالتزام بتعاليم المعلم، على الرغم من التحولات الكبيرة في حياته وفقدان المعلم وعائلته والمعاناة التي تعرض لها من قبل أقرب الأصدقاء وزوجته، وبين قبول التغيرات السياسية التي طرأت على التبت مع الاحتفاظ بتعاليم البوذية التي كانت تتعارض مع هذه التغيرات، والبقاء على تواصل مع طبقة النبلاء التي شاركت في التمرد المسلح ضد الحزب الشيوعي الصيني والإصلاحات الديمقراطية، الأمر الذي ألقى به إلى التنديد العلني وفقدان ابنته وعاش بعيدا عن زوجته حتى رحيلها.وفي النهاية يرى إشارات اقتراب أجله في أحلامه؛ فيترك كل شيء ويذهب إلى منصة الدفن السماوي ليتخلص من قيود الجهل في سبيل الوصول إلى الحقائق النبيلة الأربعة للبوذية، والتحرر من كل المعاناة والاستعداد للعالم الآخر بقلب نظيف، حيث يقول تسي رنلوهبو في تقديمه للرواية: "هل سبق لك أن سمعت صوت مزمار النسر؟ فهذا الصوت بإمكانه أن يُذيب عظام الإنسان ويفصل روحه عن جسده. هل تعرف أن النسر عندما يشعر بمرحلة الاحتضار، يغادر القطيع ويرفرف إلى الأعالي، حتى تحرق أشعة الشمس القوية أجنحته، وتحولها إلى كرات من النيران تتناثر في السماء، ثم تسقط على الأرض دون أي أثر. هل حضرت جنازة؟ فمراسم الجنازة في التبت محاطة بأدخنة التوت، وأصوات رنين طبلة زاما، التي يحملها الراهب، مثل أصوات الكتاب المقدس الممتدة القوية، وهذا المشهد يولد عند المشيعين مشاعر حول الحياة وتهذيب القلب ليصبح نقيًا وهادئًا. والأديب الصيني تسي رنلوهبو هو كاتب من قومية التبت، ولد في مدينة لاسا بمقاطعة التبت، وتخرج في قسم الأدب التبتي بجامعة التبت، وحصل على بكالوريوس الأدب التبتي عام 1986، ثم عمل في قسم التحرير بصحيفة التبت اليومية.