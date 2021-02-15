جوجل وفيسبوك تقتربان من عقد اتفاقات مع وسائل إعلام أسترالية

أعلن مسؤول أسترالي كبير الاثنين، أن شركتي "جوجل" و"فيسبوك" قريبتان "جدًا" من عقد اتفاقات مع وسائل إعلام أسترالية، في شأن استخدام محتوياتها لقاء مقابل مالي، في وقت تسعى فيه شركات الإنترنت العملاقة إلى تجنب تشريع ملزم في هذا الصدد من الحكومة الأسترالية.وقال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ إن المحادثات مع الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زاكربرغ والرئيس التنفيذي لشركة "جوجل" سوندار بيتشاي حققت "تقدمًا كبيرًا" في حل النزاع.وتعمل الحكومة الأسترالية على "مدونة قواعد سلوكية ملزمة" لإدارة العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تعاني صعوبات مالية كبرى والمجموعات العملاقة المهيمنة على الإنترنت، على رأسها "جوجل" و"فيسبوك" اللتين تستحوذان على حصة كبيرة من العائدات الإعلانية.وهددت كلّ من "جوجل" و"فيسبوك" بتعليق خدماتهما إذا أقرّ المشروع الأسترالي الذي يدرسه البرلمان في الوقت الراهن.لكن فرايدنبرغ كشف الاثنين عبر محطة "ايه بي سي" الحكومية أن المفاوضات مع المجموعتين "أحرزت تقدما كبيرا خلال عطلة نهاية الأسبوع".