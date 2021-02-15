بدء جلسة البرلمان العامة لاستكمال مناقشة لائحة «الشيوخ»

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.ومن المقرر أن يستكمل المجلس اليوم مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، والتي انتهى من مناقشة 153 مادة من موادها.