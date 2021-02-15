حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.ووجهت النيابة للمتهم "أ ض" في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.ويواجه المتهمين بتلك القضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.