مقاتلات عراقية تدمر أوكارا للإرهابيين في جبال حمرين
الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:12 ص
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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق تدمير أوكار للإرهابين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.
وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين أن طائرات " F-16 " العراقية، نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف في سلسلة جبال حمرين، مشيرة إلى أن العملية تمت وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة.
وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الإثنين أن طائرات " F-16 " العراقية، نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف في سلسلة جبال حمرين، مشيرة إلى أن العملية تمت وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة.