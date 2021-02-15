في غارات إسرائيلية.. مقتل 9 عناصر من ميليشيات تابعة لإيران بمحيط دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد قتلى غارات إسرائيل على محيط دمشق إلى 9 عناصر لميليشيات تابعة لإيران، حسبما أعلنت قناة العربية الإخبارية.فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية مستهدفة مخازن أسلحة ومقار تابعة لقوات إيرانية في سوريا، كشفت معلومات تفاصيل جديدة عن توقيت الغارات الأخيرة التي استهدفت فجر اليوم الاثنين محيط العاصمة السورية.وأفادت قناة العربية، بأن الغارات الإسرائيلية بدأت عند ١:١٨ فجرا واستمرت أكثر من نصف ساعة.