«الزراعة» تواصل حصر الأصول المتعدى عليها وغير المستغلة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة واصلت برنامجها في مجال الحفاظ على الأصول ورفع كفاءتها وحسن استغلالها تمشيًا مع محور استغلال أصول الدولة في برنامج الحكومة.وأوضح في تصريحات صحفية الاثنين، أنه تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الأصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالى ما تم حصره 1500 أصل ما بين أصول مستغل وغير مستغل وأصول تم تأجيرها أو تم التعدي عليها في السابق، وجاري وضع خطة لرفع كفاءة استخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها.وأضاف أنه تم حصر كافة الأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز تخطيط استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة لتدقيق بيانات الحصر ورفع إحداثيات ها.وأوضح أن إجمالي ما تم حصره 121 موقعا بمساحة بلغت حوالى 2.2 مليون متر مربع، بقيمة تقديرية تزيد عن 14 مليار جنيه، وقد تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بمقترحات جديدة لتعظيم الاستفادة منها، وقد يكون من جانب كبير منها خاصة القطع الكبيرة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.وأشار إلى إن الوزارة نجحت في رفع كفاءة تحصيل الديون في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي وهيئة الثروة السمكية وقطاع الإنتاج وغيرها.وأوضح أنه تم وضع أهداف لهذه الهيئات كانت سببًا في إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.