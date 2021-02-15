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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الرعاية الأسقفية» تنظم ورشة للتعريف بقانون العمل الأهلي الجديد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:10 ص
الرعاية الأسقفية
الرعاية الأسقفية للخدمات
مونيكا جرجس
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نظمت مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (إبيسكوكير)، ورشة عمل للتعريف بقانون العمل الأهلي الجديد رقم 149 لعام 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في شهر يناير من العام 2021 وذلك بمركز المؤتمرات بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

و ذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها، اليوم، أن المؤسسة استضافت عاصم الخولي، المستشار القانوني للجمعيات الأهلية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والذي حيث استعرض أبرز الإجراءات المالية والإدارية الواردة بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية إلى جانب عرض المتطلبات الإدارية والمالية الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة باللائحة التنفيذية.

وأوضح دكتور ماجد موسى، مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية، أنه شارك فى أعمال الورشة ممثلين عن 15 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين فى مجالات التنمية المجتمعية وتحسين البيئة والتنمية الثقافية وأصدقاء أطفال مرضى السرطان.  


وأشار موسى " تأتي فاعليات هذه الورشة في إطار تحسين الكفاءة المؤسسية وتفعيل أنشطة المشاركة المجتمعية، التي تسعى المؤسسة لتحقيقها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الشريكة، لصالح تحسين أنشطة العمل مع الفئات والمجتمعات المستهدفة.

و مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير)، هي الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.

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