قوى عاملة أسيوط: التفتيش على 141 منشأة خلال يناير

قال حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 141 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضرًا للسلامة والصحة المهنية.وأضاف أنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1120 منشأة وعقد ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية وأخرى فى مجال عمل المرأة، بالإضافة إلى تلقي 9 شكاوى، تم بحثها بالكامل.وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 141 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.