أمريكا تشكك في اتهامات أنقرة لحزب العمال بقتل 13 تركيا بالعراق

استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية، مقتل 13 من المواطنين الأتراك في إقليم كردستان العراق، وتقدمت بالعزاء لأسر الضحايا، وذلك في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، ولكنها شككت في مسؤولية حزب العمال الكردستاني.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في البيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستنكر مقتل مواطنين أتراك في إقليم كردستان العراق. وأضافت "نحن نقف إلى جانب تركيا، حليفتنا في الناتو، ونقدم تعازينا لأسر الذين فقدوا في القتال الأخير".وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه "إذا تأكدت أنباء مقتل مدنيين أتراك على يد حزب العمال الكردستاني، فإننا ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة".وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد افاد بعثور عناصر القوات المسلحة على جثث 13 تركيًا، وأضاف في بيان صدر مساء الأحد، أن تركيا شنّت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في كارا بتاريخ 10 فبراير الجاري لتأمين حدودها والعثور على مواطنين مخطوفين.