بينهم 12 من ذوى القدرات.. تعيين 696 شبابًا بأسيوط في يناير

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 696 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل، وبلغوا 2293 شابًا، فضلا عن إصدار 768 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وأضاف، أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا، بواقع مبلغ 51 ألف جنيه، لـ23 عاملًا من المسجلين بالوحدة، فضلًا عن تسجيل 9 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.