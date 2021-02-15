«المركزي» يطرح سندات خزانة بـ17 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 5 مليار جنيه لأجل عامين، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث6.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.