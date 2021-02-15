سكرتير محافطة الغربية تتفقد اصطفاف معدات «حياة كريمة» (صور)

قامت نجوي العشيري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، والمشرف على مبادرة حياة كريمة بالغربية، بتفقد معدات المشاركة في اصطفاف المعدات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" في أرض المحلج بمدينة زفتى.ومن المنتظر أن يتفقد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، ونائبه الدكتور أحمد عطا، الاصطفاف بعد قليل إعلانًا عن إنطلاق المبادرة رسميًا بالمحافظة.يُذكر أن المبادرة تهتم بتطوير الريف المصري وأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية تتضمن أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بمحافظة الغربية، بالكامل والذي يحتوي على ٩ قرى رئيسية، ٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابع، وتم تشكيل فرق عمل قامت بعقد اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.