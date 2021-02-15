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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصري الديمقراطي» يطالب بحلول لتثبيت العمالة وصرف الرواتب دون تأخير

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:01 ص
النائب المهندس إيهاب
النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب
أشرف لاشين
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طالب النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع حل لتثبيت العمالة المؤقتة والعاملين على الحسابات والصناديق الخاصة.

وطالب النائب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحتمية وجود بيانات صحيحة، مشيرا إلى أن البيانات الحالية من الحكومة متضاربة ولا يصح البناء عليها، مؤكدا على ضرورة صرف الرواتب فى مواعيدها بدون تأخير، كاشفا عن تأخر الرواتب لمدد وصلت إلى 7 أشهر سابقا.

وعقب وزير المالية بأنه مسئول عن هذا الأمر، وتم استحداث أمر جديد، وهو ارسال المستحقات مقدما لكافة الجهات (مقدم ٣ أشهر)، وسيتم دراسة موقف المتعاقدين قبل 30-6-2016 وإمكانية وآلية التثبيت.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه بخصوص عقود المتدربين، ستقوم اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وفى النهاية طالب النائب بوضع جدول زمنى مُحدد لتنفيذ ما سبق وكذلك آليات محددة للتنسيق بين الجهات المختلفة.

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