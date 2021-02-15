«البترول»: شركة «بدرالدين» تنجح في حفر 3 آبار استكشافية خلال النصف الأول

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي استثمارات شركتي بدر الدين ورشيد-البرلس، خلال العام المالي 2021 - 2022، تبلغ 519 مليون دولار.وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعيات العامة لشركتي بدر الدين ورشيد-البرلس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2021- 2022، أن قطاع البترول ينفذ استراتيجية متكاملة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع في عمليات تنمية الاكتشافات؛ بهدف زيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي.وشدد الوزير -وفق بيان لوزارة البترول اليوم الإثنين، على أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير منظومة السلامة والصحة والأمن الصناعي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع البترولية لما لها من تأثير مباشر على كفاءة العملية الإنتاجية وسلامة الأفراد والأصول وتوفير بيئة عمل آمنة لاستمرار منظومة الإنتاج المستهدفة، وطالب الوزير بالعمل على خفض التكاليف وترشيد الإنفاق وزيادة معدلات الإنتاج.واستعرض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بدرالدين، مؤشرات الموازنة التخطيطية للعام المالي 2021 - 2022 والبالغة استثماراتها 298 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في حفر 3 آبار استكشافية بنسبة نجاح تبلغ 100% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وأنه من المخطط حفر بئرين استكشافيين خلال النصف الثاني.من جانبه، أوضح المهندس شريف حسب الله رئيس شركة رشيد البرلس أن الاستثمارات المخططة للعام المالي المقبل تبلغ حوالي 221 مليون دولار، لافتًا إلى أن شركة البرلس تعمل حاليًا، على تقييم الفرص الاستكشافية بالمرحلة العاشرة وتحديد أفضل مناطق واعدة تمهيدًا لبدء أعمال الحفر بها، وأن عمليات تقييم بئر سكوربيون بمنطقة امتياز رشيد أظهرت وجود إمكانات واعدة.