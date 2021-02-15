تجديد حبس تشكيلين عصابيين احترفا سرقة المتاجر والسيارات بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزة بالإسكندرية، تجديد حبس 5 عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيلين عصابيين ارتكبا 24 واقعة سرقة للمتاجر والسيارات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذين من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بارتكاب 7 جرائم سرقة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميل لهم "سيئ النية" مالك كشك– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.كما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط وحدتى مباحث قسمى شرطة أول وثالث المنتزه، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات وسرقة المتاجر، متخذين من دائرة المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب 17 حادث سرقة متنوعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى شخصين "سيئ النية"، مقيمان بنطاق محافظة الإسكندرية، لهما معلومات جنائية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.