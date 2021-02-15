جامعة الإسكندرية: ترحيل موعد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية أسبوعا

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيتم ترحيل موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لتبدأ فى 27 الجارى، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعًا بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا.وقال إنه من المقرر تعديل جداول استقبال وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية وفقا للمواعيد الجديدة لمدة أسبوع بعد أن مقررًا له يوم 17 فبراير الجارى.وكان قد أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، عن الإنتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١٢١٧.