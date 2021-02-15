«دفي نفسك بأكلة صحية».. طريقة عمل شوربة بروكلي

شوربة بروكلي والتي تعتبر من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات المعادن وللشوربة البركلي العدد من الفوائد بجانب انها تدفي في فصل الشتاء وأبرزها:- الوقاية من السرطان- الحماية من الأمراض المزمنة- تقليل مستويات الكولسترول في الدم.- تحسين حساسية أنسجة الجسم للإنسولين.- تعزيز عملية فقدان الوزن.- تعزيز صحة العظام- الوقاية من الشيخوخة- تعزيز عملية الهضم.المقادير1 لتر مرق الخضار أو الدجاج500 جرام بروكلي800 جرام فيليه سمك السلمون1 جزرة1 ملعقة طعام دقيق400 مل كريمة1 ملعقة كبيرة زبدة1 ملعقة كبيرة سمسمقرفةرشة جوزة الطيبرشة بابريكارشة بردقوشبقدونسطريقة عمل الشوربة:-أثناء غليان مرق الدجاج أو الخضار، حضري الفيليه ضعيها على ورق قصدير، أضيفي إليها القليل من القرفة، والفلفل الحلو، والبردقوش، والملح والفلفل، وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 200 درجة.-يقطع الجزر ويغلي لمدة أربع دقائق، ثم يضاف البروكلي ويغلي لمدة ست دقائق أخرى. استخدمي مصفاة للتخلص من الماء، ثم ضعي الخضار في وعاء، أضيفي المرق واخلطي حتى يصبح لديكِ قوام موحد. نضيف القرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل.-نذوب بعض الزبدة في مقلاة ونرش عليها ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب ونتركها تغلى.يُسكب على الكريم ويترك حتى يتكاثف يمكن الآن إضافة الصلصة إلى الشوربة.