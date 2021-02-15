«دفي نفسك بأكلة صحية».. طريقة عمل شوربة بروكلي
الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:00 ص
هويدا سعيدطباعة
شوربة بروكلي والتي تعتبر من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات المعادن وللشوربة البركلي العدد من الفوائد بجانب انها تدفي في فصل الشتاء وأبرزها:
- الوقاية من السرطان
- الحماية من الأمراض المزمنة
- تقليل مستويات الكولسترول في الدم.
- تحسين حساسية أنسجة الجسم للإنسولين.
- تعزيز عملية فقدان الوزن.
- تعزيز صحة العظام
- الوقاية من الشيخوخة
- تعزيز عملية الهضم.
المقادير
1 لتر مرق الخضار أو الدجاج
500 جرام بروكلي
800 جرام فيليه سمك السلمون
1 جزرة
1 ملعقة طعام دقيق
400 مل كريمة
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة سمسم
قرفة
رشة جوزة الطيب
رشة بابريكا
رشة بردقوش
بقدونس
طريقة عمل الشوربة:
-أثناء غليان مرق الدجاج أو الخضار، حضري الفيليه ضعيها على ورق قصدير، أضيفي إليها القليل من القرفة، والفلفل الحلو، والبردقوش، والملح والفلفل، وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 200 درجة.
-يقطع الجزر ويغلي لمدة أربع دقائق، ثم يضاف البروكلي ويغلي لمدة ست دقائق أخرى. استخدمي مصفاة للتخلص من الماء، ثم ضعي الخضار في وعاء، أضيفي المرق واخلطي حتى يصبح لديكِ قوام موحد. نضيف القرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل.
-نذوب بعض الزبدة في مقلاة ونرش عليها ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب ونتركها تغلى.
يُسكب على الكريم ويترك حتى يتكاثف يمكن الآن إضافة الصلصة إلى الشوربة.
- الوقاية من السرطان
- الحماية من الأمراض المزمنة
- تقليل مستويات الكولسترول في الدم.
- تحسين حساسية أنسجة الجسم للإنسولين.
- تعزيز عملية فقدان الوزن.
- تعزيز صحة العظام
- الوقاية من الشيخوخة
- تعزيز عملية الهضم.
المقادير
1 لتر مرق الخضار أو الدجاج
500 جرام بروكلي
800 جرام فيليه سمك السلمون
1 جزرة
1 ملعقة طعام دقيق
400 مل كريمة
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة سمسم
قرفة
رشة جوزة الطيب
رشة بابريكا
رشة بردقوش
بقدونس
طريقة عمل الشوربة:
-أثناء غليان مرق الدجاج أو الخضار، حضري الفيليه ضعيها على ورق قصدير، أضيفي إليها القليل من القرفة، والفلفل الحلو، والبردقوش، والملح والفلفل، وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 200 درجة.
-يقطع الجزر ويغلي لمدة أربع دقائق، ثم يضاف البروكلي ويغلي لمدة ست دقائق أخرى. استخدمي مصفاة للتخلص من الماء، ثم ضعي الخضار في وعاء، أضيفي المرق واخلطي حتى يصبح لديكِ قوام موحد. نضيف القرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل.
-نذوب بعض الزبدة في مقلاة ونرش عليها ملعقة كبيرة من الدقيق ونقلب ونتركها تغلى.
يُسكب على الكريم ويترك حتى يتكاثف يمكن الآن إضافة الصلصة إلى الشوربة.