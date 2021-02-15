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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:00 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة، موضحة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26270 طنا، فيما بلغت حركة الوارد 51970 طنا.

وأضافت أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت: 21220 طن فوسفات و800 طن يوريا و3450 طن رمل و800 طن ملح، فيما شملت حركة الوارد: 18839 طن ذرة و10000 طن خردة و954 طن خشب زان و3500 طن كسب صويا و2521 طن صودا و4607 طن سكر و11549 طن قمح.

وأشارت إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 957 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطا وبطاطس وجزر وبسلة وفلفل وملوخية وبقدونس وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( برسيم حجازى وبصل وبردقوش وزيتون وفاصوليا بيضاء وفول حصى وفول سوداني ) وفواكة ( فراولة وبرتقال ويوسفي ورمان وتمر وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وألمانيا وهولندا وانجلترا وكرواتيا وسلوفينيا وأسبانيا وأمريكا والهند وإيطاليا وبلجيكا ومالطا وباكستان وسنغافورة ونيوزيلندا.

موضحة أن عدد الحاويات الواردة بلغت 589 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2784 حاوية مكافئة، مشيرة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 73593 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36372 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2662 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4364 شاحنة.

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