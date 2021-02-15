الأردن والعراق يبحثان تسريع إجراءات إقامة المدينة الاقتصادية المشتركة

ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للشركة العراقية الأردنية للصناعة في عمان، حيث تم الاطلاع على واقع الشركة واستثماراتها وتوجهاتها الاستثمارية الأولية للسنوات المقبلة.وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، تم خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والسفير العراقي لدى الأردن حيدر منصور هادي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤولون من البلدين، مناقشة آخر التطورات المتعلقة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة في ضوء تكليف الشركة العراقية الأردنية للصناعة للقيام بالاجراءت والدراسات الأولية اللازمة له.وكلفت الجمعية العمومية إدارة الشركة بالمضي قدما بالإجراءات اللازمة لطلب العروض "أر اف بي" حول اعداد دراسة جدوى للمشروع وتقديم خدمات استشارية له.وأكد الوزيران ضرورة تسريع الاجراءات بهذا الخصوص، فيما أوصت الجمعية العمومية بتشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم الجهات المختصة في كلا البلدين لغرض متابعة سير العمل في المشروع.كما قررت الجمعية العمومية تكليف مجلس إدارة الشركة لوضع خطة عمل وتصور شامل للشركة للسنوات الثلاث المقبلة.وتأسست الشركة العراقية الأردنية للصناعة عام 1981 مناصفة بين حكومتي الأردن والعراق ولديها مساهمات استثمارية لدى الجانبين الأردني والعراقي.من جانب آخر، زار الوزيران شركة المركز العربي الأردني للصناعات البيولوجية التي تساهم فيها العراقية الأردنية للصناعة بنسبة 22% حيث استمعا الى عرض موجز عن المركز والمنتجات التي يقوم على تصعنيها.وتطرق مدير عام الشركة رعد عبد الدايم الى تحقيق الشركة لنتائج إيجابية خلال العام الماضي رغم الظروف والتحديات.وجال الوزيران داخل المصنع واطلعا على سير عملية الإنتاج والتقدم الكبير الذي شهدته الشركة على صعيد انتاج اللقاحات البيطرية.