مقدونيا الشمالية تبدأ التطعيم ضد كورونا الأربعاء

قال وزير الصحة فينكو فيليبس في مقدونيا الشمالية، إنه من المقرر أن يبدأ تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحة في 17 فبراير الجاري، بحسب ما ذكره موقع 24 ام كيه الإخباري الإلكتروني.وجاء تصريح الوزير عقب الحصول على أول دفعة من لقاحات فايزر ضد فيروس كورونا كمنحة من صربيا أمس الأحد.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مقدونيا الشمالية تلقت 4680 جرعة من صربيا من الإجمالي المتوقع وهو 8000 جرعة.ومن المقرر أن تستقبل مقدونيا الشمالية 200 ألف جرعة أخرى من لقاح سينوفارم هذا الشهر.