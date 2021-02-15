روسيا تسجل أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن سلالة كورونا البريطانية

أعلنت روسيا اليوم الاثنين، تسجيلها أول اختبار في العالم للكشف عن السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا.وقالت الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلكين ورفاهية المواطن - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية " قام معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن في روسيا بتطوير وتسجيل نظام اختبار للكشف عن طفرة فيروس كورونا التاجي N501Y (التي تسمى بالسلالة البريطانية)"، مؤكدة أن مثل هذا النظام هو الأول من نوعه في العالم.وأشارت إلى أن الاختبارات التي أجريت على العينات السريرية للسلالة أظهرت دقة عالية، موضحة أن التكنولوجيا الجديدة يمكن استخدامها لتطوير الكواشف ورصد أي طفرات أخرى في فيروس كورونا، بالإضافة إلى مسببات الأمراض المعدية الأخرى التي تتطلب اختبارات جماعية سريعة.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في يناير الماضي أن السلالة الجديدة من الفيروس التاجي التي جرى اكتشافها في البداية في بريطانيا، قد ظهرت الأسبوع الماضي في ستة بلدان أخرى، ليصل المجموع إلى 86 بلدا.