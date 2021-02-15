مصرع 16 إثر انقلاب شاحنة في الهند

لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر انقلاب شاحنة بالقرب من قرية كينجاون التابعة لولاية "ماهاراشترا" الهندية.وذكرت شرطة الولاية في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، أن معظم القتلى كانوا من العمال المحليين، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.