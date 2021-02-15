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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصرع 16 إثر انقلاب شاحنة في الهند

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:58 ص
انقلاب شاحنة في الهند
انقلاب شاحنة في الهند
اش ا
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لقي 16 شخصا مصرعهم، وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر انقلاب شاحنة بالقرب من قرية كينجاون التابعة لولاية "ماهاراشترا" الهندية.

وذكرت شرطة الولاية في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، أن معظم القتلى كانوا من العمال المحليين، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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