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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن إلغاء نشاط كرة القدم النسائية في مصر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:58 ص
كرة القدم النسائية
كرة القدم النسائية في مصر
عائشة حسن
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تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن قرار إلغاء نشاط كرة القدم النسائية في مصر، مُشيرة إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تظهر في ثوب المخالف لتكليفات وتعليمات الدولة المصرية، فيما يخص إدارة شئون كرة القدم، وعلى الأخص في ملف الكرة النسائية.

ووصفت رشاد، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، ما قام به أعضاء اللجنة تجاه الكرة النسائية بإقالة الجهاز الفنى للمنتخب وإلغاء الدورى، بـ"الهدم المتعمد"، لجيل بدأ تكوينه منذ عهد اللجنة الخماسية لتشكيل منتخب حديث للسيدات مع إقامة دورى قوى يفرز عناصر تكون نواة لمستقبل حديث لكرة السيدات في مصر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تصرف اللجنة الثلاثية ىإثارة الأزمات فى الكرة النسائية أتى مع العلم أن اتجاه الدولة في الفترة الأخيرة، كان يسير نحو تفعيل جديد لنشاط كرة القدم بمواصفات عالمية دولية يتضمن نشاط فعال للكرة النسائية، مثلما هو الحال نحو تمكين المرأة في كل المجالات وكل الوظائف.

وأضافت البرلمانية، أنه بالرغم من تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الرياضة ودعمه الكامل ودعم الدولة المصرية من أجل الارتقاء بالقطاعات الرياضية المصرية ومنها القطاعات والنشاطات النسائية، إلا أن اللجنة المؤقتة تجاهلته في قرارها الصادم.

وطالبت البرلمانية، بالتدخل الفوري من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإعادة تشيل الهياكل الإدارية والفنية لتلك الفرق كي نُمكن بناتنا اللاعبات من العودة لممارسة رياضتهم المفضلة وإتاحة الفرصة لهم لرفع راية الدولة المصرية عاليًا في المحافل المختلفة أسوة بأبطالنا رجال كرة القدم.

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