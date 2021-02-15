351 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 351 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 127 ألفا و705 إصابات.وذكر المركز في بيان نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 822 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 110 آلاف و965 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 24 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2042 حالة.