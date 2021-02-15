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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مناورات بحرية مشتركة إيرانية روسية تنطلق غدا شمال المحيط الهندي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:56 ص
مناورات بحرية
مناورات بحرية
وكالات
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تنطلق يوم غد الثلاثاء مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في شمال المحيط الهندي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين، عن المركز الإعلامي لجيش الجمهورية الإسلامية أن "المناورات المشتركة للحزام الأمني البحري الإيراني-الروسي ستنطلق الثلاثاء في شمال المحيط الهندي بمشاركة وحدات سطحية وطيران القوات البحرية الإيرانية والروسية".

وصرح الناطق باسم المناورات المشتركة الأدميرال غلام رضا طحاني بأن المناورات ستقام تحت شعار" تعاون جماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية" وعلى مساحة 17 ألف كيلومتر، وتحمل المناورات رسالة السلام والصداقة.

ولفت إلى أن هدف المناورات هو دعم الأمن الإقليمي وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف:"ستنفذ خلال المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلا وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة".

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