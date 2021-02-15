3446 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 3446 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الإثنين أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ 725 ألفا و292 حالة، تعافي منهم ما يزيد عن 652 ألف حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5403 حالات على مستوى البلاد؛ بعد تسجيل 17 وفاة جديدة أمس الأحد، بينما هناك 990 حالة خطرة و284 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أن 3 ملايين و907 آلاف حالات تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في إسرائيل، بينما تلقى مليونان و535 ألف شخص الجرعة الثانية.