افتتاح عيادة عيون لأول مرة بـ«الكردي المركزي» في القليوبية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن افتتاح وتجهيز عيادة الرمد لمرضى العيون بمستشفى الكردي المركزي، تبرع من المجتمع المدني بعد توفير مكان مخصص لها وتجهيزها وتطويرها بأحدث أجهزة الرمد الطبية لتواكب أحدث التطورات في مجال تشخيص أمراض العيون والرمد.وأضاف مكي، أن العيادة تقدم خدمات قياس النظر بالكمبيوتر وعمل مقياس النظارة وفحص قاع العين ومختلف أنواع العمليات الصغرى بالعين، حيث تم تجهيزها بميكروسكوب لفحص العين وجهاز قياس ضغط العين وجهاز قياس العدسات وغيرها من الأجهزة والآلات الجراحية اللازمة للعمليات الصغرى.وقدم وكيل الوزارة الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفيات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية، ولإدارة المستشفى لجهودها المتميزة في تنمية المشاركة المجتمعية.