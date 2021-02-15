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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والإنتاج الحربي لإقامة عدد من المشروعات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:53 ص
محافظة مطروح
محافظة مطروح
ياسمين شعيب
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وقعت محافظة مطروح بروتوكول تعاون مع وزارة "الإنتاج الحربي" لإقامة عدد من المشروعات بالمحافظة، امتدادًا للتعاون المثمر بين الجانبين، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة ودفع عجلة التنمية مع الاستفادة من الخبرات البشرية والفنية والتكنولوجية والتصنيعية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية وبما يعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك بحضور لواء مهندس محمد أحمد المرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لوزارة الإنتاج الحربى على تعاونها المستمر مع محافظة مطروح من أجل تنفيذ المشروعات لخدمة أهالى مطروح، مؤكدا على ثقته في إمكانيات شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة الموكل إليها تنفيذ بنود البروتوكول نظرًا لما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات التي يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة بما يتوفر بها من خبرات فى مجال التشييد والمقاولات.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم تحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار قيام المحافظة بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير في المحافظة بما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والإنتاج الحربي لإقامة عدد من المشروعات
برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والإنتاج الحربي لإقامة عدد من المشروعات
برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والإنتاج الحربي لإقامة عدد من المشروعات
برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والإنتاج الحربي لإقامة عدد من المشروعات
برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والإنتاج الحربي لإقامة عدد من المشروعات
برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والإنتاج الحربي لإقامة عدد من المشروعات

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