مطار القاهرة يستقبل 19 ألف راكب اليوم

تشهد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الاثنين، سفر ووصول 19 ألف راكبا بمختلف الجنسيات، عبر 190 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركات طيران عربية ومصرية وإفريقية وعالمية.ويتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم جراء استمرار تفشي فيروس كورونا، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير كلافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.