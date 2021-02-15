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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجزار» و«السعيد» يناقشان الخطة الاستثمارية لـ«الإسكان»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:00 ص
الجزار والسعيد
الجزار والسعيد
محمد إبراهيم - أميرة ممدوح
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- الجزار: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها
- تخدم نحو 55 مليون مواطن بالمناطق الريفية
-السعيد: الإسكان يقع على عاتقها جهد كبير في تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية للمواطنين


عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 20222021، من خلال الفيديو كونفرانس بحضور قيادات جميع القطاعات بوزارة الإسكان، وقيادات وزارة التخطيط.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن من أهم المشروعات القومية الجارى تنفيذها على مستوى الدولة حاليًا، هى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة لنحو 55 مليون مواطن مصرى، يقطنون بالمناطق الريفية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة استكمال المشروعات الجارية، ولا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصرى.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وزارة الإسكان يقع على عاتقها جهد كبير في تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية للمواطنين، والتى تحقق جودة الحياة للمواطنين، وتوفر العديد من فرص العمل.

وخلال اللقاء، استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التى يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

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