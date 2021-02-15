%4.2 انخفاضًا في إنتاج الذهب في الصين خلال 2020

انخفض إنتاج الذهب في الصين خلال عام 2020 بنسبة 4،2% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 479.5 طن.وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، في بيان اليوم الإثنين، أن الصين شهدت طلبا ضعيفا على الذهب، حيث انخفض الاستهلاك بنسبة 18.1% على أساس سنوي في عام 2020، مشيرة إلى أن قيمة تداول الذهب في بورصة شنجهاي للذهب نمت العام الماضي بنسبة 4.9% على أساس سنوي إلى 55ر22 تريليون يوان (حوالي 3.5تريليون دولار)، بينما ارتفعت تلك القيمة في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة 38.3% على أساس سنوي إلى 41.47تريليون يوان (4ر6 تريليون دولار).وتابعت الوزارة أنه في عام 2021، ستعمل صناعة الذهب على تحسين التخطيط الصناعي، وتسريع عمليات الدمج والاستحواذ، وتنفيذ التحول الأخضر والذكي، وتعميق التعاون الدولي، وتعزيز التنمية عالية الجودة لهذه الصناعة.