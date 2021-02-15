بالأرقام.. الأنشطة الاقتصادية الأكثر جذب للعمالة خلال جائحة كورونا

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الأنشطة الإقتصادية التى اجتذبت وفقدت أكبر عدد من المشتغلين بنهاية عام 2020.وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة فى المرتبة الأولى بعدما اجتذب 634 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، بينما كان أعلى الأنشطة التى فقدت عمالة كان نشاط الإدارة العامة والدفاع بمقدار 95 ألف مشتغل.واجتذب نشاط الزراعة وصيد الأسماك 382 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وقد فقدت نشاط الخدمات الأخرى 34 ألف مشتغل.واجتذب نشاط التشييد والبناء 317 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وقد فقد فى المقابل نشاط الوساطة المالية والتأمين بمقدار 22 ألف مشتغل.كما اجتذب نشاط الصحة 124 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وفى المقابل فقد نشاط المعلومات والإتصالات 20 ألف مشتغل.يليه نشاط التعليم اجتذب 113 ألف مشتغل خلال الربع الرابع من عام 2020، وفى المقابل فقد نشاط العقارات 13 ألف مشتغل.