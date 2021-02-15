لمخالفات إدارية.. مجازاة 9 مسؤولين بالصحة أهدروا المال العام

كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، في القضية رقم 70 لسنة 59 قضائية عليا، عن وقائع فساد مالي وإداري، من العيار الثقيل داخل مديرتي الصحة والإسكان بمحافظة الجيزة، عوقب على إثرها 9 مسئولين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي والإضرار بالمال العام.أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام الصادر عن النيابة الإدارية، بأن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.وتبين من حيثيات الحكم أن "أ. ش. ع"، المهندس بالإدارة الهندسية بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، و" و. ا. م"، مدير إدارة التنفيذ بمديرية إسكان الجيزة، و"ع. ن. ا"، بالإدارة الهندسية بمديرية صحة الجيزة، بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة للإشراف على عملية تطوير مستشفى البدرشين المركزي، تقاعسوا عن موافاة الوحدة الحسابية بإدارة البدرشين الصحية بأوزان الحديد المستخدم في العملية.ولم يقوموا بإحضار عروض أسعار لتغيير البنود المستجدة، أو ذكر عدد اللوحات الكهربائية، وعدد الأعمدة المطلوبة، مما ترتب عليه تنفيذ كميات موجودة بالعقد الأصلي، على رغم اختلاف بيانات كراسة الحصر والمستخلص الختامي وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي، ولم يقم الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة إدارة العقود والمشتريات حيال تحرير عقود للبنود المستجدة.وجاء بأوراق القضية أن "م. م. م"، عضو اللجنة التنفيذية بوزارة الصحة ورئيس اللجنة المشكلة، لاستلام أعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي، لم يراعِ الدقة في التصديق على محضر الاستلام النهائي، وذلك لوجود توقيعات لأعضاء اللجنة بتواريخ مختلفة ومن دون تاريخ للبعض الآخر، إضافة إلى عدم وجود ممثل عن المستشفى أثناء التسليم وعدم الالتزام بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.كما تقاعس "م. إ. ط"، وكيل وزارة الصحة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحصول على موافقة السلطة المختصة لتجاوز قيمة البنود المستجدة مبلغ 300 الف جنيه، وذلك بعرض الأمر على المحافظ ليقوم بدوره بالعرض على رئيس الوزراء، ولم تلتزم "إ. ر. م"، أخصائي شيؤون قانونية بصحة الجيزة، وعضو لجنة الاستلام النهائي، بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي ومحضر التسليم النهائي.و أوضحت المحكمة أن " ف. ع. د"، مدير عام بمديرية إسكان الجيزة، اعتمد المذكرة المشتركة بين مديريتي الشئون الصحية والإسكان بالجيزة، على رغم افتقارها للدقة وعدم توضيح قيمة البنود المستجدة والزائدة، وعدم إرفاق صورة من الدراسة المالية والقانونية الموضحة بها قيمة الأعمال الزائدة، التي تم بناءً عليها زيادة مدة العقد الأصلي إلى 48 شهرًا مما ترتب عليه وجود موافقة ضمنية من المحافظ بالصرف وليس الموافقة الصريحة.وقام "ي. م. أ"، مفتش مالي وإداري بصحة الجيزة، و" م. ع. ا"، مدير غرفة العمليات بصحة الجيزة، وعضوا لجنة الاستلام النهائي لأعمال تطوير المستشفى، بالتوقيع على محضر الاستلام النهائي بتاريخ مخالف للحقيقة، مما ترتب عليه عدم مراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة، ولم يلتزما بمدة السنة بين محضر التسليم الابتدائي، ومحضر التسليم النهائي لأعمال تطوير مستشفى البدرشين المركزي.وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة "أ. ش. ع"، و"م. إ. ط"، و"ف.ع. د"، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي، الذي كان يتقاضاه في الشهر كل منهم عند انتهاء خدمته، وتغريم "ي. م. أ"، و"م. ع. ا"، بما يعادل الأجر الأساسي، الذي كان يتقاضاه كل منهم عند إحالته للمعاش، ومجازاة "م. م. م"، و"إ. ر.م "، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب كل من "و. ا. م"و "ع. ن. ا".