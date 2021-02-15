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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توقعات بتسيير رحلات سياحية أيرلندية إلى شرم الشيخ الصيف المقبل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:49 ص
شرم الشيخ
شرم الشيخ
محمود السعدى
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توقعت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بدء عودة استئناف الرحلات الجوية السياحية الأيرلندية إلى مطار شرم الشيخ الصيف المقبل، بعد تعليق استغرق أكثر من عامين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط السياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد خلال الفترة المستقبلية، رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المحتمل تسيير رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة "الشارتر" بين مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة خلال الصيف المقبل، عبر شركتي مصر للطيران وإحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، في ضوء الحركة الركابية المتوقعة بين البلدين.

وأوضحت، أن الجهود المصرية نجحت مؤخرا في عودة استئناف الرحلات السياحية الأيرلندية إلى المطارات المصرية عقب تعليق استغرق أكثر من عامين متتالين.

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